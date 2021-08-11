Судитимуть чоловіка, що продавав метадон у Бориславі Суспільство | 10-08-2021, 13:13 0 158

Прокурорами Дрогобицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).



Встановлено, що обвинувачений незаконно збував мешканцям Борислава наркотичний засіб – метадон.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує підсудному – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури