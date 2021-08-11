БУРШТИН – КОНФІСКОВАНО В ДОХІД ДЕРЖАВИ Суспільство | 10-08-2021, 20:00 0 96



Суд призначив покарання громадянину України, який займався контрабандою бурштину.

На підставі матеріалів оперативників 7 Карпатського прикордонного загону на весні 2021 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження стосовно громадянина України, який намагався незаконно вивезти через пункт пропуску «Шегині» до Польщі дорогоцінне каміння загальною вагою понад 65 кг.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-kordoni-z-polshcheyu-prikordonniki-viyavili-mayzhe-66-kilogramiv-sonyachnogo-kaminnya/



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 40-річного жителя Хмельницької області за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч. 2 ст. 240-1 КК України). Як стало відомо, правопорушник перебуваючи у м. Судова Вишня Яворівського району Львівської області, діючи умисно, протиправно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та з метою перевезення через державний кордон України в напрямку Республіки Польща за грошову винагороду отримав від невідомої особи каміння бурштину в стані сировини вагою майже 66 кг, вартістю 259 428,67 грн. Згодом придбане каміння бурштину він помістив у конструктивні отвори днища кузова транспортного засобу – автомобіля марки Volkswagen, та надалі намагався перемістити бурштин через державний кордон.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурори уклали з підозрюваним угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, та відповідно до ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового строку. Речовий доказ бурштин – конфісковано в дохід держави.



Нагадаємо попередньо відбулися ще три суди щодо інших контрабандистів бурштину.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/sud-vinis-viroki-sonyachnim-kontrabandistam/



