Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42 Суспільство | 11-08-2021, 08:12 0 213 Через десятки лісових пожеж в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів, задіяних для гасіння вогню.



Джерело: Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Камела Бельджуда



Деталі: Бельджуд заявив, що буде розслідування, аби встановити винних у пожежах. За його словами, "тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах провінції".



Reuters пише, що з вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси як мінімум в 16 провінціях Північної Африки.



Передісторія: Напередодні повідомлялося про загибель 4 людей.