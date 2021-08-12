Незаконний видобуток піщано-гравійної суміші на Стрийщині: судитимуть 25-річного чоловіка Суспільство | 11-08-2021, 11:22 0 213



Прокурорами Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Дрогобицького району, якого обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч.2 ст.240 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=300978&fp=10), на Стрийщині, поблизу села Любинці було виявлено факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші в межах гирла річки Стрий.



За даними слідства встановлено, що 30 липня поточного року близько опівночі обвинувачений, без відповідного спеціального дозволу, незаконно видобув із родовищ корисних копалин піщано-гравійну суміш. Копалини об’ємом 2 метри кубічних він завантажив на вантажний автомобіль обладнаний маніпулятором.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури