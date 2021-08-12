НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПАЧКАРЯ ТА НЕ ДОПУСТИЛИ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 11-08-2021, 11:26 0 155



Незаконному переміщенню через українсько-угорський кордон тютюнової контрабанди запобігли вчора ввечері на Закарпатті прикордонники Мукачівського прикордонного загону в рамках проведення операції «Карпати-2021».



Під час патрулювання військовослужбовці відділення «Дюла» побачили декілька чоловіків, які несли в бік кордону з Угорщиною пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників про припинення руху, невідомі проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та вдалися до втечі. Одного із втікачів військовослужбовці затримали, а під час огляду місцевості виявили 8 ящиків, у яких знаходилось 4000 пачок сигарет.



Затриманого контрабандиста доставили до прикордонного підрозділу. Відносно нього було складено протоколи про адмінправопорушення за ч.1 ст.204-1 КУпАП та 185.10 КУпАП. Справу скерували до суду.



Тютюнові вироби також доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам митниці.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



