До суду скеровано справу про незаконне відчуження 6 земельних лісових ділянок у Брюховичах Суспільство | 11-08-2021, 11:34 0 226

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно державного реєстратора відділу «Центру надання адміністративних послуг» Солонківської сільської ради за фактами зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало тяжких наслідків (ч.3 ст. 365-2 КК України), а також відносно 5 осіб за фактами легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст. 209 КК України), щодо одного із них також за фактом розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.209 КК України),

Встановлено, що в липні минулого року державний реєстратор з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі поданих особами завідомо підроблених документів, прийняв рішення про проведення державної реєстрації 6 земельних ділянок, які знаходяться в смт. Брюховичі площею 0,1500 га кожна.

Внаслідок таких дій із державної власності, незаконно вибули вказані земельні ділянки, чим завдано збитки ДП «Львівський селекційно-насіннєвий центр» на загальну суму понад 9 млн грн (вартість 6 земельних ділянок).

Разом з тим, за даними слідства п’ятеро осіб достовірно знаючи, про те, що земельні ділянки їм ніколи не належали та набуті злочинним шляхом незаконно розпорядились ними, тим самим легалізували їх.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політки

Львівської обласної прокуратури