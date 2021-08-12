Завдяки прокуратурі одній із територіальних громад Львівщини повернуть земельну ділянку вартістю понад 12 млн грн Суспільство | 11-08-2021, 15:31 0 154



За позовом органів прокуратури Львівщини рішенням Господарського суду розірвано договір оренди земельної ділянки загальною площею 9 га, що знаходиться в с.Речичани Львівського району.



Встановлено, що впродовж тривалого часу суб’єкт господарювання ухилявся від виконання зобов’язання за договором та систематично не сплачував орендну плату за користування земелькою ділянкою.







Як наслідок, прокуратура звернулася до суду із позовом про розірвання договору та повернення земельної ділянки, який було задоволено в повному обсязі.







Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури