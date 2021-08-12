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Дотримання конституційних прав в’язнів перебуває на постійному контролі Львівської обласної прокуратури
|Суспільство | 11-08-2021, 16:31
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У Львівській обласній прокуратурі проведено нараду за участю керівництва Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, установ попереднього ув’язнення та виконання покарань Львівської області.
На нараді учасники обговорили питання додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та засуджених осіб, у тому числі на належні умови та оплату праці. Також було підняте питання застосування до останніх заходів стягнення та заохочення, та проаналізовано стан злочинності в місцях несвободи тощо.
Звернута увага на типові порушення вимог галузевого законодавства, що допускаються у вказаній сфері.
За результатами наради визначено ряд заходів для покращення співпраці між відомствами задля забезпечення конституційних прав громадян та недопущення їх порушення.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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