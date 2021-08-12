Платники податків міста Львова за січень –липень 2021 року отримали 22409 адміністративних послуг Суспільство | 11-08-2021, 17:45 0 166 Платники податків міста Львова за січень –липень 2021 року отримали

22409 адміністративних послуг

За січень – липень 2021 року працівниками Львівської державної податкової інспекції надано 22409 адміністративних послуг (у липні – 3736), в тому числі Центром обслуговування платників - 15100 адміністративних послуг (у липні – 2722), в електронній формі – 7309 послуг (у липні - 1014). Платники податків звертались за отриманням таких адміністративних послуг:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 11498, в т.ч. у липні - 2124;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 1318, в т.ч. у липні - 233;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій – за січень – липень 2021 року - 2128, (у липні – 358), в тому числі Центром обслуговування платників - 750 (у липні - 135) адміністративних послуг, в електронній формі - 1378 (у липні - 223).

- реєстрація книги обліку розрахункових операцій – за січень – липень 2021 року - 3877, (у липні – 540), в тому числі Центром обслуговування платників - 1365 (у липні – 220) адміністративних послуг, в електронній формі - 2512 (у липні - 320).

- реєстрація розрахункових книжок – за січень – липень 2021 року - 1507, (у липні – 253), в тому числі Центром обслуговування платників - 90 (у липні – 3) адміністративних послуг, в електронній формі - 1417 (у липні - 250).

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Нагадуємо, що надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувається з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



