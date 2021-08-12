Закон України № 1539-ІХ про добровільне декларування доходів Суспільство | 11-08-2021, 17:47 0 157

Львівська ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до Закону України від 15 липня 2021 року № 1539-ІХ з 01 вересня 2021 року стартує кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування та триватиме до 01 вересня 2022 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізосіб є надзвичайно актуальним, адже держава дає можливість особам повернути кошти та інші активи у прозорий легальний обіг. Для прикладу скористатися можливістю та добровільно задекларувати доходи можуть ті громадяни, які отримують зарплату«в конверті» та працюють без оформлення трудових відносин.

Правом на добровільне декларування доходів можуть скористатися фізособи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Об’єктами декларування можуть бути активи фізособи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно:

а) валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юрособою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізособи;

б) нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти житлової і нежитлової нерухомості). До нерухомого майна належать також об'єкти незавершеного будівництва, які:

не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об'єкти належать декларанту на праві власності;

не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;

в) рухоме майно, у тому числі:

транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми;

інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

г) частки (паї) у майні юросіб або в утвореннях без статусу юрособи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юросіб та/або в утвореннях без статусу юрособи;

е) інші активи фізособи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам'ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.



