Окупанти обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк Суспільство | 12-08-2021, 01:17 0 130 Російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни встигли зібрати врожай зернових.



Джерело: ОТУ "Північ"



Дослівно: "Противник продовжує чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони.



Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське) поблизу Торецька, з якого селяни тільки-но встигли зібрати врожай зернових".



"…Родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання".



Деталі: Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували черговий обстріл російських найманців, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.



Нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було.





Нагадаємо: 11 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників, один військовий поранений.