В Європі зафіксували новий температурний рекорд Суспільство | 12-08-2021, 01:20 0 104 У середу, 11 серпня, на італійському острові Сицилія метеорологи зафіксували новий температурний рекорд, який становить +48,8°C.



Джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології з посиланням на автоматичну метеостанцію у місті Siracusa



Дослівно: "11 серпня під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження ("теплового куполу"), на о. Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C за даними автоматичної метеостанції у місті Siracusa!"



Деталі: Інформація була офіційно підтверджена місцевим агрометеорологічним центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).



Таким чином, це значення є новим рекордом не лише Італії, а також і всієї Європи за весь час інструментальних спостережень.



Попередній рекорд максимальної температури повітря становив +48,0°C і був зафіксований в Афінах (Греція) 10 липня 1977 року.



Передісторія:



У Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.

У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.