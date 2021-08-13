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У Німеччині медсестра тисячам людей вколола фізрозчин замість Covid-вакцини
|Суспільство | 12-08-2021, 07:51
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|Німецька медсестра з числа антиваксерів могла зробити ін’єкцію фізіологічним розчином замість вакцини проти Covid-19 8 600 людям.
Джерело: Daily Mail
Деталі: Поліцейське розслідування свідчить, що медсестра Червоного Хреста навесні підмінила фізрозчином вакцину проти коронавірусу близько 9 тисячам пацієнтів похилого віку на півночі Німеччини.
Місцева влада закликала тисячі цих людей зробити ще одне щеплення від Covid-19 після того, як виявили факт підміни.
Передісторія:
Через підміну вакцини від коронавірусу на фізрозчин проти медсестри Червоного Хреста у німецькому місті Вільгельмсхафен поліція почала розслідування.
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