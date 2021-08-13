Дрифт на Софійській: співачку Alyona Alyona поліція викликає на допит Суспільство | 12-08-2021, 07:53 0 167 Реп-виконавицю Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, викликають у поліцію.



Джерело: Alyona Alyona в Instagram



Деталі: У повістці, зокрема, зазначено, що її викликають як свідка в Шевченківське управління поліції в Києві у кримінальному провадженні від 10 серпня 2021 року.





Передісторія:



Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.

Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.

Реп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту