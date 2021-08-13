|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Дрифт на Софійській: співачку Alyona Alyona поліція викликає на допит
|Суспільство | 12-08-2021, 07:53
| 0 167
|
|Реп-виконавицю Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, викликають у поліцію.
Джерело: Alyona Alyona в Instagram
Деталі: У повістці, зокрема, зазначено, що її викликають як свідка в Шевченківське управління поліції в Києві у кримінальному провадженні від 10 серпня 2021 року.
Передісторія:
Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.
Реп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту
|
|