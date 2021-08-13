Чоловік кермував з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: суд виніс вирок Суспільство | 12-08-2021, 09:01 0 162



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 47-річного львів’янина за фактом підроблення водійського посвідчення та використання завідомо підробленого документа (ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).



Встановлено, що обвинувачений за рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами за водіння у нетверезому стані. Однак, підсудний неофіційно підробляв таксистом тому, для того щоб не втрачати свій підробіток, він взяв водійське посвідчення свого покійного батька і прикріпив до нього власне фото.



У квітні поточно року підсудний порушив правила дорожнього руху та був зупинений працівниками патрульної поліції, які під час перевірки документів і виявили підробку.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді 1 року 3 місяців обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури