НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН СИГАРЕТ Суспільство | 12-08-2021, 09:02 0 161





В рамках операції «Карпати - 2021» прикордонники Мукачівського загону припинили чергову спробу тютюнової контрабанди.



Учора ввечері військовослужбовці відділу «Ділове» спільно з співробітниками оперативно-розшукового підрозділу, в ході реалізації інформації про можливу протиправну діяльність, припинили спробу незаконного переміщення через кордон безакцизних сигарет.



Перевіряючи вказаний напрямок прикордонники помітили трьох осіб, які несли на собі обгорнуті у поліетилен пакунки. Пачкарі планували переправити сигарети до сусідньої Румунії річкою Тиса. Зрозумівши, що їх викрито, вони покидали свої ноші та вдались до втечі.



Під час огляду берегової відмілини, військовослужбовці виявили 9 ящиків, у яких знаходилось 4 500 пачок безакцизних сигарет.



Виявлені тютюнові вироби доставили в прикордонний підрозділ для подальшої передачі співробітникам митниці.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону