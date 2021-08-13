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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН СИГАРЕТ
|Суспільство | 12-08-2021, 09:02
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В рамках операції «Карпати - 2021» прикордонники Мукачівського загону припинили чергову спробу тютюнової контрабанди.
Учора ввечері військовослужбовці відділу «Ділове» спільно з співробітниками оперативно-розшукового підрозділу, в ході реалізації інформації про можливу протиправну діяльність, припинили спробу незаконного переміщення через кордон безакцизних сигарет.
Перевіряючи вказаний напрямок прикордонники помітили трьох осіб, які несли на собі обгорнуті у поліетилен пакунки. Пачкарі планували переправити сигарети до сусідньої Румунії річкою Тиса. Зрозумівши, що їх викрито, вони покидали свої ноші та вдались до втечі.
Під час огляду берегової відмілини, військовослужбовці виявили 9 ящиків, у яких знаходилось 4 500 пачок безакцизних сигарет.
Виявлені тютюнові вироби доставили в прикордонний підрозділ для подальшої передачі співробітникам митниці.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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