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Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

Суспільство | 12-08-2021, 14:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 186 186    


Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що нарахування та сплата збору зі спеціального добровільного декларування щодо таких активів не здійснюється.

За Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», спрямованого на легалізацію і детінізацію доходів і майна фізичних осіб, прихованих від оподаткування, визначається перелік та обсяг активів, які можуть бути задекларовані, повідомляє Головне управління ДПС у Львівській області.

Так, декларуванню підлягатимуть валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, розміщені як в Україні, так і закордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року та які в момент їхнього отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки і збори.
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