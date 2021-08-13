ГРОМАДЯНИН ЙОРДАНІЇ В ПОШУКАХ КРАЩОГО ЖИТТЯ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ В ЄС Суспільство | 12-08-2021, 15:25 0 119

Громадянин Йорданського Хашимітського Королівства, який мав намір нелегально потрапити в ЄС, затримали військовослужбовці Карпатського прикордонного загону.

Військовослужбовцям відділу «Краківець» надійшла інформація від місцевого жителя про появу незнайомця у прикордонні. Прикордонний наряд одразу ж неподалік держрубежу затримав іноземця. Під час бесіди з прикордонниками 22 річний молодик, повідомив що хотів потрапити у ЄС, але не мав усіх документів, необхідних для перетинання кордону, тому й вирішив потрапити закордон незаконним шляхом, поза пунктами пропуску.



До «подорожі» він підготувався заздалегідь – взяв з собою наплічник з особистими речами.



Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.



