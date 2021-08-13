Підозрюваного у продажі амфетаміну у Миколаєві, який переховувався за кордоном - взяли під варту Суспільство | 12-08-2021, 15:27 0 136



За клопотанням прокурора Стрийської окружної прокуратури, суд обрав 26-річному мешканцю Миколаєва, який підозрюється у збуті та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах (ч.ч.1,2,3 ст. 307 КК України), найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

За даними слідства встановлено, що чоловік з жовтня 2017 по квітень 2018 року придбував у великих розмірах, ділив на дози та в подальшому збував в місті Миколаєві наркозалежним особам психотропну речовину – амфетамін.

Однак, у 2018 році, будучи підозрюваним у справі та перебуваючи під домашнім арештом, ухилився від слідства та переховувався 3 роки за межами України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Зазначимо, як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=289569), у лютому поточного року прокурорами доведено у суді вину 32-річного мешканця Миколаєва, який у власному будинку організував незаконне виготовлення амфетаміну. За даними слідства, саме у нього 26-річний підозрюваний і купляв товар для подальшої реалізації.

Вироком суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури