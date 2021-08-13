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Майже 693 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за землю
|Суспільство | 12-08-2021, 15:28
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До місцевого бюджету Львівщини надійшло по платі за землю з початку 2021 року майже 693 млн гривень. Порівнюючи з січнем-липнем 2020 року (571 млн грн) надходження збільшилися на понад 121 млн гривень.
По платі за землю за липень 2021 року надійшло майже 99 млн грн, що на 3 млн грн більше, ніж у липні 2020 року (майже 96 млн грн).
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