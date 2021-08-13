Вимагання та одержання неправомірної вигоди – викрито службовців Львівгазу Суспільство | 12-08-2021, 15:29 0 184

За процесуального керівництва Львівської обласної та Галицької окружної прокуратур викрито два факти вимагання та одержання неправомірної вигоди службовцями АТ «Львівгаз» (ч. 4 ст.368-3 КК України).



У першому випадку, викрито інженера-метролога, який вимагав та одержав від громадянина 20 тис грн за сприяння у вирішенні питання щодо опломбування газового лічильника без відправлення його на перевірку, та не накладення штрафних санкцій за виявлені порушення. На даний час вирішується питання про повідомлення службовцю про підозру.



В іншому випадку, викрито та вже повідомлено про підозру 47-річному фахівцеві з адміністративної діяльності однієї із дільниць Львівгазу, який будучи безпосереднім керівником, вимагав від підлеглого слюсаря неправомірну вигоду у розмірі 9 тис грн. За це він зобов’язувався не створювати перешкоди у виконанні останнім своєї трудової діяльності



Службовців затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними неправомірних вигод.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.



Перевіряються факти можливої причетності інших осіб з числа службовців Львівгазу до вчинених кримінальних правопорушень.



Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Львівського районного управління поліції № 1 та слідчими Слідчого управління ГУ НП у Львівській області відповідно, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури