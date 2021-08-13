США закликають своїх громадян негайно покинути Афганістан Суспільство | 13-08-2021, 09:23 0 114 На тлі швидкого просування талібів Штати закликали громадян США негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами.



Джерело: Reuters із посиланням на посольство США в Кабулі



Дослівно: "Посольство США закликає громадян Штатів негайно покинути Афганістан, скориставшись доступними авіарейсами".



"З огляду на умови безпеки та скорочення штату, можливості Посольства надавати допомогу громадянам США в Афганістані вкрай обмежені, навіть у Кабулі".



Деталі: Сполучені Штати 27 квітня наказали державним службовцям залишити посольство в Кабулі, якщо їхня робота може бути виконана в іншому місці, пояснюючи це насильством у місті.



Представник Держдепу Нед Прайс на початку цього тижня заявив, що офіційна позиція посольства не змінилася.



Але додав, що Вашингтон щодня оцінює рівень загроз навколо свого посольства в Кабулі.





Нагадаємо:



Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.

Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.

Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.