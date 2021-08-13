Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих Суспільство | 13-08-2021, 09:31 0 155 Поліція у Плімуті підтвердила, що шестеро людей, включаючи підозрюваного у стрілянині, загинули внаслідок інциденту.



Джерело: ВВС



Деталі: Поліція повідомила, що три жінки, двоє чоловіків та підозрюваний померли від вогнепальних поранень.



Крім того, повідомляється, що одному з убитих було менше 10 років.



Місцева поліція заявила, що дві жінки і троє чоловіків померли на місці події, а одна жінка померла незабаром у лікарні.



Інцидент не пов’язують із тероризмом. Ведеться розслідування події.



Крім того, поліція шукає очевидців, які могли зняти інцидент, аби запобігти розповсюдженню фото і відео в соцмережах.