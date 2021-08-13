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Стрілянина в англійському Плімуті: шестеро загиблих
|Суспільство | 13-08-2021, 09:31
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|Поліція у Плімуті підтвердила, що шестеро людей, включаючи підозрюваного у стрілянині, загинули внаслідок інциденту.
Джерело: ВВС
Деталі: Поліція повідомила, що три жінки, двоє чоловіків та підозрюваний померли від вогнепальних поранень.
Крім того, повідомляється, що одному з убитих було менше 10 років.
Місцева поліція заявила, що дві жінки і троє чоловіків померли на місці події, а одна жінка померла незабаром у лікарні.
Інцидент не пов’язують із тероризмом. Ведеться розслідування події.
Крім того, поліція шукає очевидців, які могли зняти інцидент, аби запобігти розповсюдженню фото і відео в соцмережах.
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