Окупанти розміщують бойову техніку на Донбасі з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ Суспільство | 13-08-2021, 09:50 0 140 Місія ОБСЄ фіксує порушення у розміщенні техніки бойовиків на Донбасі.



Джерело: Звіт СММ ОБСЄ



Деталі: СММ зафіксувала 3 гаубиці та 15 танків, розташованих із порушенням ліній відведення на полігоні поблизу Новоселівки на північний схід від Донецька.



Крім того, Місія зафіксувала 13 бойових броньованих машин у підконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема поблизу житлового кварталу.



СММ також зафіксувала 7 бойових машин піхоти на полігоні неподалік Новоселівки.



"Свободу пересування Місії продовжували обмежувати, зокрема на 2 блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області", – ідеться у звіті.



У СММ додають, що поблизу непідконтрольної урядові Нової Мар’ївки в Донецькій області, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї.





Нагадаємо: Протягом доби 12 серпня зафіксовано 2 обстріли з боку російсько-окупаційних військ, у ЗСУ один поранений.