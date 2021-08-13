Через повені в Китаї десятки загиблих, тисячі евакуйованих Суспільство | 13-08-2021, 09:51 0 144 У центральній китайській провінції Хубей 5 міст оголосили про "червоний рівень" небезпеки після того, як зливи забрали життя 21 людини і змусили евакуювати майже 6 тисяч осіб.



Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Китаю та управління надзвичайними ситуаціями провінції



Деталі: Смерті були зареєстровані в селищі Люлін, що входить до складу міста Сучжоу на півночі провінції.



Крім того, понад 2 700 будинків і магазинів постраждали від повені, пошкоджені лінії електропостачання і зв’язку, транспорт.



У місті Ічен в четвер випали рекордні 400 міліметрів опадів.



До 19 години у провінції Хубей опади перевищили очікуваний рівень.



"Екстремальні погодні умови в провінції спричинили масштабне відключення електроенергії та пошкодили понад 3 600 будинків і 8 110 га посівів. Загальні збитки оцінюються у 108 мільйонів юанів (16,67 мільйона доларів)", – ідеться в повідомленні управління надзвичайними ситуаціями провінції.



Влада заявила, що екстремальні погодні умови стають все частішими внаслідок зміни клімату.



Метеорологічна адміністрація Китаю попередила, що сильні зливи, ймовірно, триватимуть до наступного тижня.



Зокрема, в зону ризику входять центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань та Аньхой, Чунцин, Сичуань та Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.



Нагадаємо: Щонайменше 25 людей загинули в липні внаслідок повені в китайській провінції Хенань.