Україна – 18 у світі та 8 в Європі за смертністю від коронавірусу Суспільство | 13-08-2021, 09:54 0 115 За добу 11 серпня у світі діагностували понад 713 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Ірані. За смертністю з початку пандемії Україна – 18 у світі та 8 в Європі.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 143 тисячі, в Індії – понад 40 тисяч нових інфікувань, в Ірані – понад 39 тисяч випадків.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Британія.



Україна серед країн світу займає 53 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.



А за смертністю з початку пандемії Україна – 18 у світі та 8 в Європі.







За весь час пандемії вилікувались від недуги 185 088 485 осіб. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 4 348 086 смертей від COVID-19.



Передісторія:



За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужали 1 039 осіб.