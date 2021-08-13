НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 13-08-2021, 10:16 0 136



Іноземців, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС, виявили прикордонники відділу «Смільниця».





Інформацію про появу в прикордонні іноземців надав працівник оперативного підрозділу. Двох мандрівників наряд зупинив за кілька сотень метрів від кордону з Польщею на околиці одного з населених пунктів Самбірського району. 30-річні громадяни Туреччини мали документи, однак перетнути кордон планували поза пунктами пропуску.

Щодо затриманих правопорушників складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Рішення прийматиме суд.

