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НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ
|Суспільство | 13-08-2021, 10:16
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Іноземців, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС, виявили прикордонники відділу «Смільниця».
Інформацію про появу в прикордонні іноземців надав працівник оперативного підрозділу. Двох мандрівників наряд зупинив за кілька сотень метрів від кордону з Польщею на околиці одного з населених пунктів Самбірського району. 30-річні громадяни Туреччини мали документи, однак перетнути кордон планували поза пунктами пропуску.
Щодо затриманих правопорушників складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Рішення прийматиме суд.
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