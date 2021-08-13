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З початку року до місцевого бюджету Львівщини надійшло понад 236 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Суспільство | 13-08-2021, 13:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень- липень 2021 року надійшло до місцевого бюджету від платників Львівщини понад 236 млн грн, що складає 117,2 відс індикативу (майже 202 млн гривень). Порівнюючи з січнем - липнем 2020 року (майже 153 млн грн) надходження збільшилися на майже 84 млн гривень.

За липень 2021 року надходження склали майже 76 млн грн, що на майже 27 млн грн більше порівнюючи з минулорічним липнем.
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