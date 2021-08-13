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Плануєте подорож за кордон в умовах карантину та переймаєтесь необхідними документами для перетину кордону?
|Суспільство | 13-08-2021, 13:26
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17 серпня 2021 року об 11.00 в інформаційному агентстві Гал – Інфо відбудеться брифінг за участі начальника відділу організації прикордонного контролю 7 Карпатського прикордонного загону підполковника Івана Барана (Організація прикордонного контролю в умовах карантину) та начальника відділу організації прикордонної служби 7 Карпатського прикордонного загону підполковника Анатолія НАГІРНОГО (Результати оперативно – службової діяльності прикордонного загону у 2021 році)
Представників ЗМІ запрошуємо долучитися до цього заходу, нагадуємо:
17 серпня 2021 року об 11.00 в інформаційному агентстві Гал – Інфо пл.Міцкевича, 8 (5-й поверх).
Акредитація триватиме до 10.00 17 серпня за телефоном 0975411179, 0322390177 Ярослава Мельник
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