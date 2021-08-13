Завдяки прокуратурі Лопатинській селищній раді буде повернуто земельні ділянки загальною площею більше 33 га Суспільство | 13-08-2021, 20:01 0 80







Господарський суд Львівської області задоволив позов обласної прокуратури до Товариства з обмеженою відповідальністю, про розірвання договору оренди землі, повернення земельних ділянок загальною вартістю 18,4 млн грн.







Встановлено, що орендарем та суборендарем систематично не сплачувалась орендна плата за користування земельними ділянками.







Виявивши порушення законодавства, прокурор скерував до суду позов, який був задоволений.











Відділ інформаційної політки



Львівської обласної прокуратури