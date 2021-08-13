Невиплата зарплати медикам на Львівщині – прокуратура відкрила кримінальне провадження Суспільство | 13-08-2021, 20:02 0 70



Значного суспільного резонансу набула ситуація, яка відбувалася у Соснівці (Червоноградський район), де медпрацівники міської лікарні оголосили голодування вимагаючи виплати заробітної плати.

За цим фактом Червоноградська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо безпідставної невиплати заробітної плати більше як за один місяць (ч. 1 ст. 175 КК України).

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та перебуває на контролі органів прокуратури Львівщини.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури