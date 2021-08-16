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Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб
|Суспільство | 16-08-2021, 08:17
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|Через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком евакуювали 80 осіб, у тім числі 8 українців.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у twitter
Пряма мова: "Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.
З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців.
Незабаром вони будуть у безпеці…"
Уточнено: "За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію".
Деталі: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.
Нагадаємо:
В аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.
Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.
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