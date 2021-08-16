Український літак евакуював з Афганістану 80 осіб Суспільство | 16-08-2021, 08:17 0 114 Через взяття під контроль "Талібаном" Кабулу зі столиці Афганістану українським літаком евакуювали 80 осіб, у тім числі 8 українців.



Джерело: президент України Володимир Зеленський у twitter



Пряма мова: "Через зростання насилля в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.



З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців.



Незабаром вони будуть у безпеці…"



Уточнено: "За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію".



Деталі: В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.



Також таліби повідомили, що взяли під контроль президентський палац Афганістану.



Нагадаємо:



В аеропорту столиці Афганістану Кабулі призупинено всі комерційні рейси.

Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.

Ашраф Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.