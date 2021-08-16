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Повінь у Туреччині: кількість загиблих зросла до 64 осіб
|Суспільство | 16-08-2021, 08:18
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|Щонайменше 64 людей загинули через повінь у Туреччині.
Джерело: Укрінформ із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій країни (AFAD)
Дослівно: "Через повінь 64 наших громадян: 54 у провінції Кастамону, 9 у Синопі, 1 у Бартині загинули. У лікарнях перебуває 8 громадян".
Деталі: Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Влада залучила загалом понад 8,5 тисяч рятувальників, 21 вертоліт, 1106 службових машин, 820 одиниць будівельної техніки, 41 човен, 72 машини швидкої, 79 мотопомп, БПЛА та службових собак.
У трьох провінціях розгорнуто польові кухні на 8 тисяч людей.
Звідти станом на вечір 15 серпня було евакуйовано 2 378 громадян, частина з яких залишається у рідних, інших розміщено у гуртожитках.
Тривають роботи з відновлення електропостачання у населені пункти.
У Кастамону без електрики лишаються 4 села та 55 сіл у провінції Синоп. У різних районах цих провінцій встановлено 116 генераторів. У провінції Бартин електропостачання всіх населених пунктів відновлено.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 38 загиблих, згодом - про 57 загиблих.
Передісторія:
Значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів.
Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп.
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