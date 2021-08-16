Жертвами землетрусу на Гаїті стали майже 1 300 осіб Суспільство | 16-08-2021, 08:32 0 146 Кількість загиблих у результаті землетрусу на Гаїті сягнула щонайменше 1 297 осіб.



Джерело: CNN із посиланням на голову управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлера



Деталі: Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан після землетрусу магнітудою 7,2 бала, в результаті якого щонайменше 1 297 людей загинули, а понад 5 700 травмувалися.



Більшість смертей припадає на південь країни, де загинули 500 людей.



Крім того, землетрус зруйнував 2 868 будинків та пошкодив 5 410.



Що передувало: Раніше повідомлялося про 227 загиблих, згодом - про 304 жертви.



Передісторія:



14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.

Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.