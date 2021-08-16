Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Туреччині Суспільство | 16-08-2021, 08:35 0 122 Авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж.



Джерело: ДСНС України в Telegram



Дослівно: "Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у м. Ніжин".



Деталі: Зустрічав екіпажі голова ДСНС Микола Чечоткін.



Україна направила на допомогу Турецькій Республіці два літаки АН-32П ДСНС України 30 липня.



Всього з початку робіт було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.



Нагадаємо: Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що українські рятувальники, які вирушили гасити лісові пожежі, зміцнюють імідж України в Туреччині.