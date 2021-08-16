У Миколаєві з 4 поверху випала дворічна дитина Суспільство | 16-08-2021, 08:36 0 101 У Миколаєві 2-річна дитина випала з вікна четвертого поверху.



Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області



Дослівно: "Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею.



Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно (з 4-го поверху – ред.)".



Деталі: Дитина з чисельними травмами була госпіталізована.



Слідчі проводять розслідування обставин події.



Нагадаємо: У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула.