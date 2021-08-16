"30 років товаришували" – міністр молоді та спорту про російських спортсменів Суспільство | 16-08-2021, 09:21 0 93 Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спілкується з російськими спортсменами, з якими був в одній команді за часів СРСР.



Джерело: Гутцайт в інтерв’ю УП



Пряма мова: "…Реально по-чоловічому розходились. У нас було багато суперечок, відверто кажучи, дивлячись одне одному в очі. Тому що вони реально не розуміли, бо там телебачення реально зомбує людей".



Деталі: Відповідаючи на запитання, чи спілкується з російськими спортсменами з колишньої спільної команди, Гутцайт відповів: "Спілкуюсь".



Щодо політичних тем уточнив: "Я не чіпаю теми політики, тому що ми багато сперечались і рік чи два взагалі не спілкувались.



У мене була одна думка, в них інша думка. Хоча ми весь час займались спортом разом в Радянському союзі, вигравали Олімпійські ігри в одній команді, 30 років товаришували, чесно.



І таких же людей як я багато. Ми ж до 2014 року як браття були, відверто. Потім після розвитку ситуації ми зрозуміли, як кажуть, а "наше ли наше?".