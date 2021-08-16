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Російські найманці на Донбасі тричі зривали "тишу"
|Суспільство | 16-08-2021, 09:23
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|За добу 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
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