Російські найманці на Донбасі тричі зривали "тишу" Суспільство | 16-08-2021, 09:23 0 107 За добу 15 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



На обстріли противника військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.