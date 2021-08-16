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Чоловік, який забив свого товариша до смерті проведе 8 років за ґратами

Суспільство | 16-08-2021, 09:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    


Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 34-річного львів’янина, якого обвинувачували у нанесені умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

Встановлено, що у лютому поточного року у квартирі на вулиці Пекарській (місто Львів) чоловіки розпивали алкогольні напої. Близько опівночі між ними виник конфлікт, у ході якого обвинувачений, який раніше займався боксом та є кандидатом у майстри спорту, почав бити потерпілого кулаками по голові, а коли той впав, продовжив бити його ногами та кулаками в ділянку голови та обличчя. Від отриманих травм останній помер на місці.

Після бійки, підсудний повернувся за стіл та продовжив розпивати алкоголь.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 8 років позбавлення волі.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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