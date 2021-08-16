НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ІЗ СИРІЇ ТА ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 16-08-2021, 10:42 0 91

Іноземців, які намагалися незаконно дістатися країн ЄС, виявили прикордонники відділів «Краківець» та «Рава-Руська».

В одному випадку інформацію про появу у прикордонні іноземців надав працівник оперативного підрозділу. Трьох мандрівників, двоє чоловіків та жінку, наряд зупинив за кілька сотень метрів від державного кордону з Польщею. Двоє з затриманих мали документи громадян Сирійської Арабської Республіки, а ще один - не мав жодних документів, але також повідомив прикордонникам, що він є сирійцем.



В іншому випадку військовослужбовцям відділу «Рава-Руська» надійшла інформація від місцевого жителя про появу незнайомця у прикордонні. Наряд одразу затримав іноземця. Ним виявився громадянин Туреччини з документами. Він також планував перетнути кордон поза пунктом пропуску.



Щодо всіх затриманих правопорушників складено протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення щодо вивлених іноземців біля кордону прийматиме суд.

