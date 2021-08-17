|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
За позовом прокуратури в користь територіальної громади м.Львів стягнуто понад 2,8 млн грн
|Суспільство | 16-08-2021, 19:23
| 0 167
|
Господарський суд Львівської області задоволив позов Франківської окружної прокуратури до Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення пайового внеску в розмірі понад 2,8 млн грн.
Встановлено, що Будівельна компанія не сплатила в строк, визначений договором, внесок пайової участі при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку, чим порушила ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та умови договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у м. Львів.
Виявивши порушення законодавства, прокурор скерував до суду позов, який був задоволений.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
|
|