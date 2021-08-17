Департамент міської агломерації спільно з мешканцями приєднаних громад напрацьовує ідеї для розвитку їх населених пунктів Суспільство | 16-08-2021, 19:47 0 176 Департамент міської агломерації ЛМР спільно з мешканцями приєднаних громад напрацьовує ідеї для розвитку їх населених пунктів у складі Львівської громади. Зокрема, йдеться про сесії стратегічного планування розвитку міст та сіл, які увійшли до Львівської міської територіально громади. Такі зустрічі започаткували у липні, і на сьогодні відбулося вже 9 таких сесій. Директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський планує, що сесії стратегічного планування стануть основою майбутніх бюджетних запитів для відповідних виконавчих органів на наступні роки.



На таких сесіях спільно з мешканцями визначали довгострокові та короткострокові проєкти, які є важливими для певної громади. І якщо довгострокові інфраструктурні речі є об’ємні і для їх реалізації потрібні десятки мільйонів гривень, то короткострокові проєкти не потребують великих капіталовкладень, але можуть суттєво покращити комфорт проживання. Це, на думку мешканців, автобусна зупинка, камери відеоспостереження тощо.



«Сесії стратегічного планування – це така наша ініціатива, щоб поїхати , зустрітися з мешканцями всіх приєднаних громад .До кожної стратегічної сесії підійшли професійно: залучили експертів з Інституту міста та з Ради Європи. Як на мене, це дуже добрий крок. Ми мали можливість поспілкуватися з активними мешканцями, які зареєструвались на сесію стратегічного планування. Зрозуміли, які найбільш гострі проблеми є у мешканців. Так само спільно вдалося вибувати пріоритетність, тобто, що є найбільш важливе, вирішенням яких проблем місто мало б в першу чергу займатися.



До прикладу, у підсумку сесії стратегічного планування спільно з громадою міста Дубляни першочерговими завданнями названо вирішення проблеми водопостачання та збереження місцевої лікарні.



Нагадаємо, до Львівської міської територіальної громади належать: смт Брюховичі, с. Великі Грибовичі, м. Винники, с. Воля-Гомулецька, с. Гряда, м. Дубляни, с. Завадів, с. Зарудці, с. Зашків, с. Збиранка, с. Лисиничі, с. Малехів, с. Малі Грибовичі, с. Малі Підліски, с. Підбірці, с. Підрясне, смт. Рудне, с. Рясне-Руське, с. Ситихів



