За один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу Суспільство | 17-08-2021, 02:08 0 175 Американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВПС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців.



Джерело: Defense One



Деталі: Літак не мав наміру брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на летовище і прорвалися на борт літака.



Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту.



"Приблизно 640 мирних жителів Афганістану висадилися з літака, коли він прибув до пункту призначення", – сказав військовий представник США.





Нагадаємо: ЗМІ оприлюднили відео, на яких видно, що люди чіпляються ззовні за військовий літак США, який летить з захопленого "Талібаном" Кабулу.



Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.



Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.



З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.