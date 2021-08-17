На Гаїті місцеві бандити ускладнюють доставку гумдопомоги – ООН Суспільство | 17-08-2021, 08:35 0 137 На Гаїті після потужного землетрусу доставці гуманітарної допомоги ООН перешкоджають місцеві банди, під контролем яких знаходяться шляхи пересування вантажів.



Джерело: речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитує Укрінформ



Пряма мова: "Колеги з гуманітарних організацій повідомляють, що доступ до Південного півострова, де стався землетрус, утруднений, оскільки банди контролюють пересування.



Місцева влада веде переговори про доступ, і вчора перші колони – шість автомобілів зі співробітниками ООН з різних агентств та уряду – вирушили в постраждалий район.



Сьогодні відбули ще кілька конвоїв з вантажами".



Деталі: За словами речника, координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс виділив 8 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.



Як очікується, ці гроші дадуть змогу забезпечити постраждалих тимчасовим житлом, а також ліками, питною водою, предметами гігієни.





У країну також прибувають співробітники груп із надзвичайних ситуацій зі США, додав Дюжаррик.



Передісторія:



14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.

Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.

Землетрус на Гаїті забрав життя щонайменше 1 419 осіб