Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дитини понад 50 років тому Суспільство | 17-08-2021, 08:38 0 123 Культового музиканта Боба Ділана звинувачують у зґвалтуванні 12-річної дитини, яке трапилося 56 років тому.



Джерело: AFP



Деталі: У суд Нью-Йорка подала позов жінка, яка стверджує, що музикант ґвалтував її у 1965 році. На той час Ділану було 24 роки, а жінці (J.C.), яка позивається, – 12.



Ділан нібито ґвалтував її протягом 6 тижнів.



У позовній заяві ідеться про те, що Ділан "використав свій статус музиканта, забезпечував алкоголем та наркотиками J.C. і багато разів сексуально знущався над нею". Насилля нібито відбувалося у готелі Chelsea.



Позивач J.C. стверджує, що Ділан спричинив їй "серйозні психологічні травми".



Представник Ділана заявив, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності", пообіцявши "рішуче захищатися".



Ділан – композитор, поет і гітарист. Він також видав 6 книжок зі своїми малюнками. Ділан продав понад 100 мільйонів платівок, завдяки чому його вважають одним з найуспішніших музикантів сучасності.У 2016 році отримав Нобелівську премію з літератури.