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Окупанти на Донбасі вбили українського військового
|Суспільство | 17-08-2021, 08:43
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|За добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.
На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
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