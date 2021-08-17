ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ В ПОШУКАХ КРАЩОГО ЖИТТЯ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ В ЄС Суспільство | 17-08-2021, 08:54 0 108





Громадянин Туреччини, який мав намір нелегально потрапити в ЄС, затримали військовослужбовці Карпатського прикордонного загону.

Військовослужбовцям відділу «Рава - Руська» надійшла інформація від місцевого жителя про появу незнайомця у прикордонні. Прикордонний наряд одразу ж неподалік держрубежу затримав іноземця. Під час бесіди з прикордонниками 24 річний молодик, повідомив що хотів потрапити у ЄС, але не мав усіх документів, необхідних для перетинання кордону, тому й вирішив потрапити закордон незаконним шляхом, поза пунктами пропуску.



Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю затриманого буде вирішувати суд.



