Смерть дитини через падіння з 8-го поверху: судитимуть матір Суспільство | 17-08-2021, 09:13 0 279



Прокурорами Галицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.166 КК України).



За даними слідства встановлено, що 10 травня поточного року у приміщенні квартири на вулиці Шевченка (місто Львів) обвинувачена розуміючи, що її малолітня донька в силу свого віку потребує постійного нагляду, в стані алкогольного сп’яніння лягла спати.



Залишившись без догляду, дівчинка випала з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм померла на місці.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.