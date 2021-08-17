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Смерть дитини через падіння з 8-го поверху: судитимуть матір
|Суспільство | 17-08-2021, 09:13
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Прокурорами Галицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.166 КК України).
За даними слідства встановлено, що 10 травня поточного року у приміщенні квартири на вулиці Шевченка (місто Львів) обвинувачена розуміючи, що її малолітня донька в силу свого віку потребує постійного нагляду, в стані алкогольного сп’яніння лягла спати.
Залишившись без догляду, дівчинка випала з вікна восьмого поверху. Від отриманих травм померла на місці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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