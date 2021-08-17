Сервіс «InfoTAX» допомагає спілкуватися з податковою у режимі онлайн Суспільство | 17-08-2021, 12:31 0 90

Чат-бот «InfoTAX» Державної податкової служби України надає можливість зареєстрованим користувачам отримувати через месенджери Telegram та Viber актуальну інформацію про себе: стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків.



На сьогодні «InfoTAX» надає близько 20 сервісів.



Для доступу до сервісу користувачу необхідно мати електронний підпис або бути зареєстрованим клієнтом одного з українських банків.



Для підключення чат-бота необхідно у відповідному месенджері (Viber, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.