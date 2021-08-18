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Майже 2 тисячі людей загинули в землетрусі на Гаїті
|Суспільство | 18-08-2021, 07:53
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|1941 людина загинула внаслідок землетрусу на Гаїті.
Джерело: Служба цивільного захисту Гаїті в Twitter
Деталі: Зокрема, 1597 осіб загинули в департаменті Суд, 205 – в Гранд-Анс, 137 – в Ніппо, 2 – в Норд-Вест.
Крім того, понад 9 900 поранених зареєстровано в Суд, Ніппо та Гранд-Анс.
Передісторія:
14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.
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